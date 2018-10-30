İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu nakline 6 tutuklama

SAMSUN - İstanbul'dan Samsun'un Bafra ilçesine uyuşturucu madde getirirken polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Bafra'ya uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbarı bilgi üzerine 3 gün önce Yakakent ilçesinde bir otomobile operasyon düzenledi. Durdurulan otomobilde bulunan Ceylan D., Yunus E.S., Ramazan D., Selma D., Gökçen B. ve Burak C.K., gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 550 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslarla bağlantısı olduğu iddia edilen Arif C.D. de Bafra ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 7 kişi bugün Bafra Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ceylan D., Yunus E.S., Selma D., Gökçen B. ve Burak C.K. ve Arif C.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ramazan D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.