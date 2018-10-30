İstanbul'dan Samsun'a Uyuşturucu Nakli Polise Takıldı

İstanbul'dan Samsun'un Bafra ilçesine uyuşturucu madde getiren şahıslar yakayı ele verdi. Yapılan operasyonda 550 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Bafra ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Bafra'ya uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbarı bilgi üzerine 3 gün önce Yakakent ilçesinde C.D., Y.E.S., R.D., S.D., G.B. ve B.C.K. isimli şahısların bulunduğu otomobil ekiplerce durduruldu. Araçta yapılan aramada 550 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslarla bağlantısı olduğu iddia edilen A.C.D. isimli şahıs da ekipler tarafından Bafra ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri biten 7 şüpheli, işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN