İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalandı

19.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:23
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalandı

İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getiren bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu otogarda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getiren bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu otogarda yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi bulunan A.K.'yi takibe aldı. Samsun'a geldiğinde yolcu otobüsünden inen A.K. yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'nin çantasında ve üzerinde yapılan aramada, 325,50 gram bonzai, 0,45 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong çubuğu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Defne Samyeli Nilgün Belgün Birkan Sokullu
Spor Neymar Mbaye Diagne Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Yangın Instagram Gaziantep Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:24:43. #1.15#
title