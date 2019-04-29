İstanbul'dan Samsun'a 800 Kilometre Kürek Çekecekler

Büyük Önder Atatürk'ün, Milli Mücadele için "Bandırma Vapuru"yla İstanbul'dan yola çıkması ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varışının 100'üncü yılında Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Anakent Spor Kulübü Dragon Takımı, aynı güzergahı kürek çekerek geçecek.

Dragon botta, Türkiye'deki yarışlarda birçok derece elde eden Anakent Spor Kulübünün sporcuları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a yolculuğunu temsilen yarın Karaköy Limanı'ndan çıkış yaparak 19 günde Samsun'a ulaşacak.

Avukat, öğretmen, esnaf, inşaat ustası gibi farklı meslek dallarında çalışan 16 kürekçi ve 1 davulcunun oluşturduğu dragon bot takımına doktor, cankurtaran ve 10 teknik personelden oluşan bir palamar botu ile bir römork eşlik edecek.

Dragoncular, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aldığı Türk bayrağını, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop sahillerinden 800 kilometre kürek çekerek 19 Mayıs 2019'da Samsun'a ulaştıracak, Atatürk'ün karaya çıkış noktasında Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim edecek.

Kaynak: AA