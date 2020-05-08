İstanbul'dan Ordu'ya uyuşturucu sevkıyatı polise takıldı

İstanbul'dan Ordu'ya götürülen 3 kilo 470 gram uyuşturucu polisin operasyonunda ele geçirilirken, alayla ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'dan Ordu'ya götürülen 3 kilo 470 gram uyuşturucu polisin operasyonunda ele geçirilirken, alayla ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ilçe merkezinden geçecek bir araçtan uyuşturucu taşıdığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi'nde aracı durdurdu. Yapılan aramada araçta bonzai olduğu değerlendirilen 3 kilo 470 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alınarak Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Uyuşturucunun İstanbul'dan Ordu'ya götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yakalanan şahısların işlemleri devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA