İstanbul'dan Köyüne Döndü, İstiridye Mantarı Yetiştiriyor

İSTANBUL'da 28 yıl çalıştıktan sonra memleketine geri dönen evli ve 2 çocuk babası Yusuf Battal (46), köyünde istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Sivas'ın tek istiridye mantar yetiştiricisi olan Battal, 112 metrekare alanda ürettiği ürünleri Sivas ve çevresine satıyor. Yaklaşık 5 ton üretim yapan Battal, talebe yetişebilmek için 2 ünite daha açmayı planlıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Akkaya köyünde yaşayan Yusuf Battal, 1990 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. 28 yıl İstanbul'da yaşayan Battal, çalıştığı işyeri kapanınca köyüne dönme kararı aldı. Yaptığı araştırmalar sonucunda Sivas'ta istiridye mantarının yetiştirilmediğini tespit eden Battal, bu işe girmeye karar verdi. İstanbul'da istiridye mantarı yetiştiren işletmeleri gezen ve bilgi alan Battal, 2017 yılının Haziran ayında da köyünde 60 bin TL yatırımla tesis kurdu. Tesiste yetiştirdiği yaklaşık 5 ton istiridye mantarını Sivas ve çevre illere satan Battal yoğun talebe yetişebilmek için 2 ünite daha açmayı planlıyor.

'İSTANBUL'DA YAPABİLİRDİM AMA KÖYÜMÜ TERCİH ETTİM'

İstiridye mantar yetiştiriciliğini İstanbul'da yapabileceğini ancak kendisinin memleketini tercih ettiğini ifade eden Battal, "İstanbul'da yabancı bir firmada çalışıyordum. Çalıştığım departman kapandı köye geri döndüm. Sivas'ın ihtiyacı olan istiridye mantarını yetiştiren yoktu. Ben de bu işi yapmaya karar verdim. Çok araştırdım, yapanların yanına giderek gördüm. Allah'a çok şükür şuan iyi gidiyor. İnşallah daha ilerisini de düşünüyoruz. Belki 1 belki 3 çadır daha yanına eklemeyi düşünüyorum" dedi.

'MAVİ İSTİRİDYE MANTARI YETİŞTİRMEK İSTİYORUM'

İstiridye mantarını Sivaslıların tanımadığını, bu yüzden ilk olduğunu ifade eden Battal, "İlk ürün 25 günde çıktı, satışına başladık. İkinci seferki 18 günde büyüdü. Tabi bunda mevsim geçişlerinin farkı çok fazla. 18 günde de çıkıyor, 25 günde de. Yani sabah buraya geldiğinizde çok farklı bir ortamla karşılaşabilirsiniz. Üretim miktarımız 4-5 ton arasında, 5 tonu zorluyoruz. Yerimiz kısıtlı olduğu için fazla üretim yapamıyoruz. Yerimizi büyütünce üretimimiz de artacak. Kilosu, toptan verdiğimizde 7 liradan başlıyor, 9-10 liraya kadar çıkıyor, perakende de ise 10-12 lira arası satabiliyoruz. Vatandaşlar da marketlerden, tezgahlardan 10-11 liradan alabiliyorlar. İstiridye mantarı tam bir doğal antibiyotiktir. Kabak mantarı olarak da biliyorlar ama bu tamamen yanlış bir bilgidir. Her derde deva bir mantardır. Faydası saymakla bitmiyor. Önümüzdeki sezon bunun mavisini de üretmek istiyoruz. Mavi istiridye mantarı çok farklı. Kuzu eti ile yarış yapıyoruz. Mavi istiridye mantarını bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir kişi üretiyor. Biz de üretmek istiyoruz" diye konuştu.

'SİVAS'A VE ÇİFTÇİLERİMİZE ÖRNEK OLDU'

Tesisi ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise Battal'ın Sivas'taki çiftçilere örnek olduğunu söyledi. Çetindağ, "İnsan gayret edince, çalışınca çok güzel ürün çıkıyor. Sivas'ta istiridye mantarını üreten başka kimse yok. Öncülük de yapmış oldu. Sivas'a ve çiftçilerimize güzel bir örnek oldu. İstiridye mantarı diğer mantarlara göre aroması daha güzel ve kaliteli. Çiftçilerimize öncülük etmelerinden dolayı ve Sivas'a katma değer sağladığı için teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin artık sadece buğdaya bağlı kalarak beklemelerine hiç gerek yok. Sivas'ın iklim şartları da değişti, sıcak hava da olsa, soğuk hava da olsa bu iş yapılıyor" ifadelerini kullandı.

- Sivas