İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren 3 kişi yakalandı
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İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren 3 kişi yakalandı

İstanbul'dan Kastamonu'ya otomobille uyuşturucu getiren 3 şüpheli şahıs, narkotik ekiplerince yakalandı.

06.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:05
İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren 3 kişi yakalandı

'dan 'ya otomobille uyuşturucu getiren 3 şüpheli şahıs, ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 37 plakalı bir aracın aynı gün içinde İstanbul'a gittiği ve dönüş yaptığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda narkotik ekipleri, Kastamonu-İstanbul karayolu uygulama noktasında gerekli tedbirleri alarak uygulamaya başladı. Bahse konu aracı uygulama noktasına geldiğinde durduran narkotik ekipleri, araçta yaptıkları aramada 1 adet hassas terazi, 24,66 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu içmede kullanılan camdan bom diye tabir edilen düzenek bulunarak, muhafaza altına alındı. Ayrıca ekipler, araç içerisinde 1 kadın 2 erkek olmak üzere 3 şüpheli şahsı da gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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