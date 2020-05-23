İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen 4 kişi para cezası uygulanıp geri gönderildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen 4 kişi para cezası uygulanıp geri gönderildi

Kastamonu'nun Cide ilçesine İstanbul'dan seyahat izin belgesi olmadan gelen 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen 4 kişi para cezası uygulanıp geri gönderildi
23.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:10

Kastamonu'nun Cide ilçesine İstanbul'dan seyahat izin belgesi olmadan gelen 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde, S.G. (62), K.G. (33), O.G. (36) ve H.G'nin (55) İstanbul'dan Cide ilçesine geldiği tespit edildi.

Seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapan bu kişilere 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, bu kişileri geri göndermek için Bartın sınırına kadar eşlik etti.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların memleketlerine gelmek istemelerini anladıklarını fakat ilde oldukça fazla yaşlı nüfus bulunduğunu belirterek, "Buradaki her vatandaşımızı bize emanet edilmiş çok kutsal bir emanet olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın canlarını, mallarını ve sıhhatlerini korumak adına 7 gün 24 saat denetimleri daha da sıkılaştırarak yapacağız. Seyahat izin belgesi olmayan kişiler ilçemize kesinlikle alınmıyor. Hatta köyüne kadar dahi ulaşsa kolluk kuvvetlerimizin kontroller esnasında tespit ettiği an ilçemizden çıkışlarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize Haber
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak Haber
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Ağrı'da seçim zamanı camilerde 'dombra' çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi
Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Ataizi Ersin Korkut Gülçin Ergül Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Hikmet Karaman Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mhp İzmir Bayram Karaçi
Şu an buradasınız: İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen 4 kişi para cezası uygulanıp geri gönderildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 11:10:18. #1.14#
title