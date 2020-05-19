İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen 3 kişi para cezası uygulanıp geri gönderildi Kastamonu'nun Cide ilçesine seyahat izin belgesi olmadan gelen 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesine seyahat izin belgesi olmadan gelen 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, M.K, O.D. ve Y.K'nın İstanbul'dan Cide ilçesinin Alayüz köyü Örtülü Mahallesi'ne geldiği tespit edildi.

Seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapan bu kişilere 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Jandarma ekipleri şahısları geri göndermek için köyden çıkararak Bartın sınırına kadar eşlik etti.

Öte yandan şahısların ilçe ile hiçbir bağı olmaması nedeniyle define amacıyla gelmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA