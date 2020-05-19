İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen 3 kişi para cezası uygulanıp geri gönderildi
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İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen 3 kişi para cezası uygulanıp geri gönderildi

Kastamonu'nun Cide ilçesine seyahat izin belgesi olmadan gelen 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen 3 kişi para cezası uygulanıp geri gönderildi
19.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:02

Kastamonu'nun Cide ilçesine seyahat izin belgesi olmadan gelen 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, M.K, O.D. ve Y.K'nın İstanbul'dan Cide ilçesinin Alayüz köyü Örtülü Mahallesi'ne geldiği tespit edildi.

Seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapan bu kişilere 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Jandarma ekipleri şahısları geri göndermek için köyden çıkararak Bartın sınırına kadar eşlik etti.

Öte yandan şahısların ilçe ile hiçbir bağı olmaması nedeniyle define amacıyla gelmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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