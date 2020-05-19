İstanbul'dan Kastamonu'ya define aramak için izinsiz gelen 3 kişiye para cezası kesildi
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İstanbul'dan Kastamonu'ya define aramak için izinsiz gelen 3 kişiye para cezası kesildi

İstanbul'dan Kastamonu'ya izin seyahat belgesi olmadan gelen 3 kişiye, 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya define aramak için izinsiz gelen 3 kişiye para cezası kesildi
19.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:57

İstanbul'dan Kastamonu'ya izin seyahat belgesi olmadan gelen 3 kişiye, 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı. Şahısların, İstanbul'dan define aramak için geldikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesine seyahat izin belgesi olmadan gelen 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı. Cide İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinin yaptığı denetimlerde, M.K, O.D. ve Y.K'nin İstanbul'dan Cide ilçesinin Alayüz köyü Örtülü Mahallesi'ne geldikleri tespit edildi. İzin seyahat belgesi olmadan yolculuk yapan 3 kişiye, kişi başı 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri şahısları geri göndermek için köyden çıkararak Bartın il sınırına kadar eşlik etti.

Öte yandan İstanbul'dan gelen şahısların Cide ile ilgili hiçbir bağlarının olmadığı ve ilçeye define arama amacıyla gelmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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