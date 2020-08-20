İstanbul'dan kampa gittiği Kırklareli'de girdiği derede boğuldu
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İstanbul'dan kampa gittiği Kırklareli'de girdiği derede boğuldu

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Sergen beldesine, İstanbul'dan kamp yapmak için gelen Hüseyin Ateşoğlu (40) dün girdiği derede kayboldu.

İstanbul'dan kampa gittiği Kırklareli'de girdiği derede boğuldu
20.08.2020 16:00 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:04

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Sergen beldesine, İstanbul'dan kamp yapmak için gelen Hüseyin Ateşoğlu (40) dün girdiği derede kayboldu. 

Ateşoğlu'nun cansız bedeni, bugün arama-kurtarma ekiplerince bulundu. 

İstanbul'da yaşayan Hüseyin Ateşoğlu, ailesiyle birlikte kamp yapmak için Vize ilçesine bağlı Sergen beldesine geldi. Ateşoğlu, dün Çifte Kaynarlar mevkisinde serinlemek için dereye girdi. Ancak bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Ateşoğlu gözden kaybolurken, durumu fark edenler hemen jandarmayı aradı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İstanbul'dan da Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri geldi.  Arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bugün devam eden çalışamalarda suda, Ateşoğlu'nun cansız bedeni bulundu. 


Kaynak: DHA

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