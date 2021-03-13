İstanbul'dan kaçan banka soyguncusu Ağrı'da yakalandı

İstanbul'da bir banka şubesinden iki gün önce bıçak tehdidiyle soygun yaptıktan sonra kaçan zanlı Ağrı'da yakalandı.

İstanbul'da bir banka şubesinden iki gün önce bıçak tehdidiyle soygun yaptıktan sonra kaçan zanlı Ağrı'da yakalandı.

Eyüpsultan ilçesinde 11 Mart'ta bir banka şubesinin güvenlik görevlisini biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra bıçak tehdidiyle vezneden bir miktar parayı alıp kaçan M.A'nın, hava yoluyla Erzurum'a, daha sonra buradan da kara yoluyla Ağrı'ya geldiği belirlendi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu zanlı, gece saatlerinde kentteki bir spor salonunda yakalandı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada ise bankadan soyduğu değerlendirilen 2000 avro ile 3600 lira ele geçirildi.

M.A, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez