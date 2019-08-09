İstanbul'dan gönderilen sığınmacıların istihdam sorunu: Antep, Urfa ve Hatay'ın kapasitesi nedir?

09.08.2019 22:29

Resmi rakamlara göre 3,6 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'de son dönemde düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde İstanbul ilinde kaydı olmayan Suriyelilerin kayıtlı bulundukları şehirlerde ikamet etmek üzere geri dönmeleri doğrultusundaki uygulamalar gündeme geliyor.

İstanbul'da çok sayıda Suriyeli sığınmacı, kayıtlı oldukları güney ve güneydoğu illerine 20 Ağustos tarihine kadar dönmek zorunda. Bu süreçte gönderildikleri kentin bu sığınmacı topluluğunu "hazmetme yeteneğinin" ne olacağı ise ayrı bir soru işareti. Euronews.com'da Görüntüle