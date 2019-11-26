İstanbul'dan Gönderilecek Suriyeliler Ne Diyor?

26.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:47

İstanbul'da kaydı olmayan 6 bin 416 Suriyeli'nin geçici barınma merkezlerine yönlendirildiği belirtildi. Suriyeliler bu merkezlerden sonra da kayıtlı oldukları şehirlere gönderilecekler. Ancak İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyeli sayısı 6-7 bin kişinin çok çok üzerinde. VOA Türkçe araştırdı