İstanbul'dan Gönderilecek Suriyeliler Ne Diyor?
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İstanbul'dan Gönderilecek Suriyeliler Ne Diyor?

İstanbul'da kaydı olmayan 6 bin 416 Suriyeli'nin geçici barınma merkezlerine yönlendirildiği belirtildi.

26.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:47

'da kaydı olmayan 6 bin 416 Suriyeli'nin geçici barınma merkezlerine yönlendirildiği belirtildi. Suriyeliler bu merkezlerden sonra da kayıtlı oldukları şehirlere gönderilecekler. Ancak İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyeli sayısı 6-7 bin kişinin çok çok üzerinde. VOA Türkçe araştırdı



Haber Videosu: İstanbul'dan Gönderilecek Suriyeliler Ne Diyor?
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