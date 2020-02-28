İSTANBUL'DAN GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİDİYOR (1)
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İSTANBUL'DAN GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİDİYOR (1)

İSTANBUL'da birçok noktadan göçmenler minibüs ve taksilerle Edirne'ye gidiyor.

28.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:22
İSTANBUL'DAN GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİDİYOR (1)

'da birçok noktadan göçmenler minibüs ve taksilerle 'ye gidiyor.

İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine Zeytinburnu'nda toplanan göçmenler, tuttukları minibüsler ve taksilerle Edirne'ye doğru yola çıktı.

Görüntü Dökümü

----------Toplananlar-Minibüse binenler-Gidenlerle röportaj-Gitmek için bekleyenler

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA

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