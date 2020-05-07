İstanbul'dan getirdikleri bin 475 uyuşturucu hapla yakalandılar: 3 gözaltı
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İstanbul'dan getirdikleri bin 475 uyuşturucu hapla yakalandılar: 3 gözaltı

İstanbul'dan getirdikleri bin 475 uyuşturucu hapla yakalandılar: 3 gözaltı
07.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:58

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan operasyonda İstanbul'dan gelen bir araçta yapılan aramada bin 475 ecstasy hap ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan operasyonda İstanbul'dan gelen bir araçta yapılan aramada bin 475 ecstasy hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin edindiği istihbari bilgiler neticesinde İstanbul'dan Tekirdağ'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda söz konusu 34 NF 8820 plakalı araç Tekirdağ'ın şehir merkezi TOKİ uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı. Polisin aracı aramasında bin 475 ecstasy hap ele geçirilirken, otomobilde bulunan N.A., B.K. ve B.Ç.G. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Evde kal mesajı

Operasyon sonrası Narkotik ekipleri korona virüse karşı mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Ele geçirilen bin 475 ecstasy hap ile korona virüse karşı 'Evde kal' mesajı verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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