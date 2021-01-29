İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli Samsun'da tutuklandı

Samsun'da düzenlenen operasyonunda İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı belirlenen Z.T'nin İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Şüpheli, Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde araçta 367,93 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 700 lira ile yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek