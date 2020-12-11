İstanbul'dan gelip Bolu'da telefon bayisini soydular
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İstanbul'dan gelip Bolu'da telefon bayisini soydular

11.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:03
İstanbul'dan gelip Bolu'da telefon bayisini soydular

İSTANBUL'dan Bolu'ya gelerek telefon bayisinden 40 bin liralık cep telefonu ve elektronik eşya çalan 2 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

İSTANBUL'dan Bolu'ya gelerek telefon bayisinden 40 bin liralık cep telefonu ve elektronik eşya çalan 2 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Olay, geçen salı günü Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu bayisinde meydana geldi. İstanbul'dan kiraladıkları araçla Bolu'ya gelen D.Ç. (18) ve A.K. (20), telefon bayisinin kapalı olduğu gece saatlerinde kilidi kırıp, kapıyı açarak içeriye girdi. Dükkanda bulunan 40 bin lira değerinde cep telefonu ve elektronik malzemeleri çalan 2 şüpheli daha sonra araçlarına binerek kaçtı. Hırsızlık ihbarı üzerine ekiplerin başlattığı çalışmayla, İstanbul'a gidip telefonları sattıkları tespit edilen şüpheliler, Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Bolu'ya getirilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Bu arada hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin kapıyı kırıp içeri girdikten sonra eşyaları almaları ve kaçmaları yer aldı.


İstanbul'dan gelip Bolu'da telefon bayisini soydular
İstanbul'dan gelip Bolu'da telefon bayisini soydular
İstanbul'dan gelip Bolu'da telefon bayisini soydular
İstanbul'dan gelip Bolu'da telefon bayisini soydular
İstanbul'dan gelip Bolu'da telefon bayisini soydular
İstanbul'dan gelip Bolu'da telefon bayisini soydular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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