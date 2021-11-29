İstanbul'dan gelen uçak Antalya'ya 6 saatte inebildi - Haberler
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İstanbul'dan gelen uçak Antalya'ya 6 saatte inebildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İstanbul'dan gelen uçak Antalya'ya 6 saatte inebildi

Antalya'da etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına hava ulaşımını da etkiledi.

İSTANBUL (İHA) - Antalya'da etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına hava ulaşımını da etkiledi. İstanbul-Antalya seferini yapan bir yolcu uçağı, hava muhalefeti dolayısıyla 6 saatte Antalya'ya gelebildi. Havada korku dolu anlar yaşayan yolcular ise Antalya'ya iner inmez yakınlarına koştu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından saat 17.20'de havalanan uçak, Antalya'daki hava muhalefeti nedeniyle Antalya Havalimanına iniş gerçekleştiremedi. Defalarca inmeyi deneyen kaptan, rotayı Denizli'ye çevirdi. Denizli Havalimanına inerek yolcuları ve eşyalarını boşaltan uçak, 1 saatlik bekleyişin ardından yolcularını alıp Antalya'ya yöneldi. Uçak saat 23.09'da Antalya Havalimanına iniş yaptı. Bazı yolcular uçaktan iner inmez saatlerdir Antalya'da kendilerini bekleyen yakınlarına koştu.

Uçaktan inen bir yolcu, önce türbülansa yakalandıklarını, çok korktuklarını, kaptanın defalarca inmeyi denemesine rağmen hava muhalefeti nedeniyle başaramadığını, bir buçuk saat havada kaldıktan sonra ise uçağın Denizli'ye indiğini söyledi. - ANTALYA

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