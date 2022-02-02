Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş gerçekleştirildi (2)
AA, Gökhan Yılmaz - Güncel
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na iki yıl aradan sonra ilk uçuş gerçekleştirildi.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na iki yıl aradan sonra ilk uçuş gerçekleştirildi.
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında gerçekleştirilen uçuşta yer alan yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na geldi.
Pegasus Havayolları'na ait PC 550 sefer sayılı uçuşun yolcuları, kabin işlemlerinin ardından biniş için kontuara hareket etti.
Pasaport işlemeleri tamamlanan 99 yolcu, uçağa binerek saat 23.25'te Erivan'a hareket etti.