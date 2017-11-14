İstanbul'dan Dünyaya  'İnsani Finans' Çağrısı

Finans dünyası yeni bir kavramla tanışıyor:

İnsani değerleri her şeyin üstünde tutan girişimci, yatırımcı ve profesyonelleri bir araya getirecek zirveye, 50 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçi, 1.000 kurumsal katılımcı, 100 girişim sermayesi ve varlık fonunun yanı sıra 200'den fazla konuşmacı katılacak.

Tarih boyunca, farklı din, dil ve ırktan insanları kucaklayarak bir araya getiren, insani değerlere yaptığı ev sahipliğiyle 2016 yılında "İnsanlık Başkenti" seçilen İstanbul'da, yeni bir finansal sistemin temelleri atılıyor. Parayı, üretim ve yatırımla büyütmeyi amaçlayan, insanı ve insani değerleri temeline alan 'İnsani Finans' kavramı, finans sistemindeki tüm aktörlerin katılımıyla İstanbul'da masaya yatırılıyor. 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Küresel Katılım Finans Zirvesi" (Global Participation Finance Summit - GPAS İSTANBUL) insani değerleri ön plana çıkaran yeni paylaşım ekonomisinin ruhuna inanan kişi ve kurumları bir araya getirecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE



Söz konusu zirve, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurumu, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleşecek.

OXFORD VE HARVARD'DAN AKADEMİSYENLER GELİYOR



Organizasyon, 50 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçi, 1.000 kurumsal katılımcı, 100 girişim sermayesi ve varlık fonunun yanı sıra 200'den fazla konuşmacıyı bir araya getirecek. Organizasyon kapsamında düzenlenecek 75 farklı oturumda, sektör temsilcileri ve bürokratlarla birlikte, Oxford ve Harvard gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinde görev yapan çok sayıda akademisyen, insani finans sisteminin topluma ve insana sağlayacağı faydaları masaya yatıracak, bu kapsamda geliştirilebilecek finansal ürünleri ve bu ürünlerin altyapılarını tartışacak. GPAS İstanbul, 'İnsani Finans Panelleri' ve 'İnovasyon Oturumları' ile farkındalık sağlamayı, 'Business School' ile insani finans dünyasını anlatmayı, 'Fon ve Girişimci Görüşmeleri' ile yeni yatırımları geliştirmeyi, 'Devlet ve Endüstri Panelleri' ile fikir paylaşımında bulunmayı, 'Eğitim Programları' ile insani finans bilincini artırmayı amaçlıyor.

İnsani Finans nedir?



İslami ya da faizsiz bankacılık olarak sınırlandırılamayacak bir finansal sistemi, faize dayalı olmayan, kaynakları maksimum seviyede üretme ve yatırıma döndürmeye odaklı bir ekonomik felsefeyi tanımlıyor. Nihai hedef olarak parayı artırmayı değil; paranın ve kazancın insanın mutluluğunu, sürdürülebilir refahını ve ekonominin üretim kapasitesini artırmayı odak alırken, üretmeden, istihdam yaratmadan, paradan para kazandırarak, büyümeye çalışan eski finans sisteminin (faize dayalı finans sisteminin) çıkmazlarına karşı, kar-zarar ortaklığına dayalı, paylaşımı esas alan, insani ve ahlaki temelli yatırım araçları ile sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefliyor. İnsani finansta, bankacılıktan sigortacılığa, yatırım finansmanından, emeklilik fonlarına kadar finansal sistemin tüm paydaşları için paranın nasıl kazanıldığı ilk ve en önemli konu.

Proje ve fikir sahipleri

girişim sermayeleriyle

bir araya gelebilecek

Zirvenin katılımcı portföyü de oldukça geniş. Sadece Türkiye'deki katılım bankaları temsilcilerinin değil, dünyanın dört bir yanından bankacılar, birikim sahipleri, fon yöneticileri, finansal ürün geliştiricileri, bürokratlar, girişimciler, iş insanları, akademisyenler, ekonomistler ve ekonomi alanındaki fikir önderlerinin katılacağı zirvede, dünyanın önde gelen girişim sermayelerini temsil eden kişiler de yer alacak. Bu kapsamda, proje ve fikir sahiplerinin, yatırımcı ve girişim sermayesiyle buluşmasına olanak sağlanacak.