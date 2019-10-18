İstanbul'dan Doğubayazıt'a uzanan "kütüphane seferberliği"

18.10.2019 11:48

İstanbul'da bir işletme tarafından düzenlenen ve bilet yerine kitapla gelen müşterilerin kabul edildiği programda toplanan 6 bin kitap ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kütüphane kuruldu.

Türkiye genelinde özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde imkanları sınırlı köy okullarına yardım için İstanbul'da program düzenleyen bir işletme, Doğubayazıt ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Sağlıksuyu Köyü Ortaokulu için kampanya yaptı.

Bir ay önce düzenlenen, bilet yerine kitap ve kırtasiye malzemesiyle gelen müşterilerin kabul edildiği "80'ler ve 90'lar" temalı programda, söz konusu okulda eğitim gören öğrenciler için 6 bin kitap ve kırtasiye malzemesi toplandı.



Sağlıksuyu Ortaokulu Müdürü Ebubekir Alantar ile iletişime geçen eğlence mekanı yetkilileri, toplanan kitap ve malzemeleri köye ulaştırdı.



Kitaplar çok olunca taziye evi kütüphane olarak ayarlandı

Eğitim gönüllülerinin katıldığı programda toplanan kitap ve kırtasiye malzemelerinin sayısının fazla olması nedeniyle, köylülerle yapılan istişareler sonucunda köydeki taziye evinin ikinci katının kütüphaneye dönüştürülmesi kararlaştırıldı.



İşletmenin yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve köylülerin el birliğiyle kurulan kütüphaneden, hem öğrenciler hem de köy halkı yararlanacak.



İşletme müdürü Gökhan Sardoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimde fırsat ve olanak eşitliği üzerinde farkındalık oluşturmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



"Kampanyayı 2013 yılından beri yürütüyoruz"

Önceki yıllarda Siirt, Şırnak, Edirne ve Mardin'de eğitim imkanları sınırlı okullar için aynı programı düzenlediklerini anlatan Sardoğan, şöyle konuştu:

"Bu kampanyayı 2013 yılından beri yürütüyoruz. Kampanya kapsamında düzenlediğimiz partileri, 'Back To School' yani yetişkinlerin okul çağına eğlenceli bir ortamda dönmesini sağlayan bir tema üzerinde kurduk. Her yıl okulların açılış döneminde organize ettiğimiz, insanların gelip eğlendiği, eğlenirken de bir yandan yardım yapabildiği bir program. Eğitimde fırsat ve olanak eşitliği üzerinde farkındalık oluşturmak için bu projeyi hayata geçirdik."

"Neredeyse küçük bir ilçe kütüphanesine sahip olduk"

Sağlıksuyu Ortaokulu Müdürü Ebubekir Alantar da okulun ihtiyacı kadar kitap beklediklerini ama gelen 6 bin kitapla büyük şaşkınlık yaşadıklarını aktardı.

Kitaplarla buluştuklarında büyük sevinç yaşadıklarını ifade eden Alantar, şunları kaydetti:

"Okulumuzda bu sayıda kitabı alacak yer olmadığı için muhtarımız ve köyün ileri gelenleriyle konuştuk. Bize 'taziye evinin ikinci katını verebiliriz' dediler. Sağ olsunlar verdiler. 6 bin adet kitabımız da geldi. Neredeyse küçük bir ilçe kütüphanesine sahip olduk. Burada 7'de 70'e kadar her yaşa uygun kitap mevcut. Özenle seçilmiş ve getirilmiş. İnşallah hem öğrencilerimize hem de köyümüze hayırlı olur."

Kaynak: AA