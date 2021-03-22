İstanbul'dan dereceyle dönen Beypazarlı tekvandoculara okullarından tebrik
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İstanbul'dan dereceyle dönen Beypazarlı tekvandoculara okullarından tebrik

22.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:28
İstanbul'dan dereceyle dönen Beypazarlı tekvandoculara okullarından tebrik

Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Tok, İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open 2021) derece elde eden öğrencilerini tebrik etti.

Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Tok, İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open 2021) derece elde eden öğrencilerini tebrik etti.

Okul Müdürü Tok, öğrencilerinden Zeki Çağatay Özkan'ın yıldızlar kategorisinde üçüncü, Ömer Talha Ekmekçi'nin beşinci olduğunu söyledi.

Okul olarak öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Ahmet Tok, "Bu öğrencilerin yetişmesinde emeği olan Ayyıldız Spor Kulübü Antrenörü Muhsin Özkan'a, bize desteklerini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a ve ailelerine teşekkür ederim." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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