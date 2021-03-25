İstanbul'dan Çorlu'ya gelen takside, 4 kilo 900 gram uyuşturucu bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesine İstanbul'dan gelen takside, 4 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Sürücü S.D., gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen taksi, ilçe girişinde durduruldu. Takside yapılan aramada 4 kilo 900 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 2 bin 845 lira ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken, taksi sürücüsü S.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN