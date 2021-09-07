İstanbul'dan çalıp Bursa'da satıyorlar
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İstanbul'dan çalıp Bursa'da satıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İstanbul'dan çalıp Bursa'da satıyorlar Servis minibüsü ile son model otomobil çalıp parçalayan şebeke kamerada İstanbul'dan çaldıkları servis araçları ile sıfır otomobilleri Bursa'da parçalayıp satan şebekeye darbe İstanbul'dan çaldıkları servis minibüsleri ile son model otomobilleri...

- İstanbul'dan çalıp Bursa'da satıyorlar

Servis minibüsü ile son model otomobil çalıp parçalayan şebeke kamerada

İstanbul'dan çaldıkları servis araçları ile sıfır otomobilleri Bursa'da parçalayıp satan şebekeye darbe

BURSA - İstanbul'dan çaldıkları servis minibüsleri ile son model otomobilleri Bursa'da parçalayıp satan şebeke Bursa polisinin başarılı takibi ile çökertildi. Hırsızların özellikle son model otomobilleri çalarkenki anları güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan çalınan 900 bin lira değerindeki 4 adet 2019 model Volkswagen Crafter marka servis minibüsün Bursa'ya getirlidiği ihbarını alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırma ve takipler neticesinde araçların Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerindeki Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir iş yeri ile bu iş yerlerine bağlı Beşyol ve Çalı Mahallelerindeki şubelerine parçalanmak üzere götürüldüğünü tespit etti. İş yerlerine baskın yapan ekipler, İstanbul Oto Hırsızlık Bürosu tarafından aranan çalıntı 4 servis minibüsü ile parçalanmaya hazır halde 1 adet 2020 model Renault Megane 4 marka araç ile aynı markadan çalınan ve parçalanan bir otomobili ele geçirdi. Yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda oto parçası bulundu.

Olaya alakalı olarak 26 adet suç kaydı bulunan İ.G ile 12 adet suç kaydı bulunan S.O.yakalanırken, 40 adet suç kaydı bulunan E.A.(36)'nın ise polis tarafından her yerde arandığı belirtildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği ek gözaltıların olabileceği bildirildi.

Öte yandan zanlıların özellikle son model otomobilleri çaldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

İstanbul'dan çalıp Bursa'da satıyorlar
İstanbul'dan çalıp Bursa'da satıyorlar
İstanbul'dan çalıp Bursa'da satıyorlar
İstanbul'dan çalıp Bursa'da satıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

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