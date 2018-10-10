İstanbul'dan Çalınan Otomobil Bafra'da Parçalanmış Halde Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir depoda, İstanbul'dan çalıntı otomobil parçalanmış halde buldu.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Hacınabi Mahallesi Hacıahmet Sokak'ta bulunan bir depoda arama yaptı. Yapılan aramada yaklaşık 15 gün önce İstanbul Esenyurt'tan çalındığı belirlenen 2015 model otomobil parçalanmış bir vaziyette bulundu. Deponun karşı arasında da otomobile ait parçalar kamyonet üzerinde ele geçirildi. Olayın şüphelisi olarak aranan Erdal Y. isimli şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN