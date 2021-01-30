İstanbul'dan çaldıkları otomobille Kırklareli'nde saklanırken yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İstanbul'dan çaldıkları otomobille Kırklareli'ne geldikten sonra saklandıkları evde yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde A.G'ye ait park halindeki otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de fiziki takip sonucu şüphelilerin Kırklareli'nde olduğunu belirledi.

Ekipler, S.O'nun, C.A. ve M.B. ile bir süre önce cezaevinde tanıştığı Ş.T'nin evinde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A, M.B. ve S.O. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli Ş.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlılardan S.O'nun başka bir hırsızlık suçundan da arandığı öğrenildi.

Ele geçirilen otomobil sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran