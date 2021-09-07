İSTANBUL'DAN ÇALDIKLARI ARAÇLARI BURSA'DA PARÇALAYIP SATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
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İSTANBUL'DAN ÇALDIKLARI ARAÇLARI BURSA'DA PARÇALAYIP SATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'dan çaldıkları son model otomobil ile minibüsleri, Bursa'da parçalayıp satan 2 kişi yakalandı, 1 şüpheli aranıyor.

İSTANBUL'dan çaldıkları son model otomobil ile minibüsleri, Bursa'da parçalayıp satan 2 kişi yakalandı, 1 şüpheli aranıyor. Otomobillerin çalınma anları ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri,

İstanbul'da çalınan 900 bin TL değerindeki 4 servis minibüsünün kente getirildiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekiplerce yapılan araştırmada araçların Nilüfer ilçesi, İzmir yolu üzerinde faaliyet gösteren Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yeri ile bu iş yerine bağlı Beşyol ile Çalı mahalleierindeki şubelerinde olduğu tespit edildi. Savcılıktan alınan izinle adrese baskın yapan ekipler, İstanbul Oto Hırsızlık Bürosu'nca aranan çalıntı 4 servis minibüsü ile parçalanmaya hazır halde bir adet son model otomobil ve parçalanan yine bir başka otomobili ele geçirdi. İş yerinde yapılan aramada ayrıca çok sayıda çalıntı olduğu tespit edilen otomobil parçası da bulundu.

Olayla ilgili 26 suç kaydı bulunan İ.G. (29) ve 12 suç kaydı bulunan S.O. (39) yakalanırken, 40 suç kaydı bulunan E.A.?nın (36) ise arandığı ifade edildi.

Otomobillerin çalınma anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İSTANBUL'DAN ÇALDIKLARI ARAÇLARI BURSA'DA PARÇALAYIP SATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İSTANBUL'DAN ÇALDIKLARI ARAÇLARI BURSA'DA PARÇALAYIP SATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İSTANBUL'DAN ÇALDIKLARI ARAÇLARI BURSA'DA PARÇALAYIP SATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İSTANBUL'DAN ÇALDIKLARI ARAÇLARI BURSA'DA PARÇALAYIP SATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL'DAN ÇALDIKLARI ARAÇLARI BURSA'DA PARÇALAYIP SATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Haberler
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