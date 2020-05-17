İstanbul'dan Buca'ya "engelsiz göç" başladı Buca Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez başlatılan Engelsiz Tamir İstasyonu uygulaması sayesinde tekerlekli sandalyeli engelliler yolda kaldıklarında yanlarına gidilerek acil yol yardımı sunuluyor.

Buca Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez başlatılan Engelsiz Tamir İstasyonu uygulaması sayesinde tekerlekli sandalyeli engelliler yolda kaldıklarında yanlarına gidilerek acil yol yardımı sunuluyor. Engelsiz Tamir İstasyonu 2 ayda 30 vatandaşa hizmet verirken, merkez sağladığı ücretsiz bakım hizmetiyle de engelliler üzerinden kazanılan fahiş bakım ve onarım ücretlerini önledi. Hayata geçirdiği çalışmalar sayesinde engellilerin en çok tercih ettiği kentlerden birisi olan Buca, İstanbul'dan engelsiz göçü başlattı.

Hayata geçirdiği projelerle engelsiz bir kent için ilkleri hayata geçiren Buca Belediyesi, engelli vatandaşlara özgür bir yaşam sunmaya devam ediyor. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın talimatıyla Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen Engelsiz Tamir İstasyonu, akülü tekerlekli sandalye kullanan engellilerin olası arızalarına müdahale ederek yolda kalma engelini ortadan kaldırdı. Proje kapsamında akülü tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımı için yetkin bir personel, belediye bünyesinde görevlendirilerek tam teşekküllü bir tamir atölyesi kuruldu. 2 ay önce hizmete açılan atölyede gün içerisinde akü, lastik, kumanda gibi çeşitli nedenlerle yolda kalan 30 engelli vatandaşa yardım edildi. Yaşadıkları sıkıntı nedeniyle 0 538 848 36 87 numaralı çağrı merkezi üzerinden yardım talep eden vatandaşlara yolda kaldığı yere giderek müdahale edildi. Yerinde müdahale edilemeyen arıza durumunda ise ekipler, engelli servis araçlarıyla tamir atölyesine taşıdıkları tekerlekli sandalyeleri onardı. Yolda kalan engelliler için üç adet engelli servis aracı görevlendirilerek, gelen tüm taleplerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi sağlandı. Yol yardımının yanı sıra çok sayıda engelli vatandaş, rutin bakım ve onarım işlemleri, parça değişimi gibi yüksek maliyetlere sebep olan işlemlerini de ücretsiz olarak gerçekleştirdi.

İstanbul'dan Buca'ya geldi, engeller kalktı

Kent genelinde yürütülen çalışmalar ise kısa sürede İzmir'in sınırlarını aştı. Uzun yıllar İstanbul'da ikamet eden Ahmet Özüm isimli engelli vatandaş, İstanbul'un engelli yaşamına elverişli olmaması üzerine yaptığı araştırma sonunda Buca'ya taşınma kararı aldı. Tamir istasyonuna engelli aracını onarmak için gelen Özüm, Buca'nın engelli vatandaşlar için en yaşanabilir kent olduğunu ifade etti.

Engelliler Haftası nedeniyle Buca Engelliler Merkezi'ni ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise, tüm engelli vatandaşların Engelliler Haftası'nı kutladı. Kılıç, "Buca'da yaklaşık 80 binin üzerinde engelli vatandaşımız var. Bu sebepten dolayı yaptığımız bütün hizmetlerde engellilerimizi düşünerek çalışma yapıyoruz. Buca, engelli vatandaşların tercih ettiği bir kent. Buca'ya taşınan çok ciddi anlamda bir engelli yurttaşımız var. Biz çalışmalarımızı daha da artırarak engellilerimiz için engelsiz bir Buca'yı sağlamak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Uygulamanın paydaşlarından Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara, "Akülü tekerlekli sandalyeli engellilerimiz araçları arıza yaptığında ya da yolda kaldığında taksiye, otobüse binemiyordu. Şimdi belediyemizle birlikte önemli bir projeyi hayata geçirdik. Artık engelliler yolda kaldığında yardım hattımızı arayarak hem yolda kalmayacak hem de arızaları giderilecek. Ayrıca maalesef dışarıda parçaların değişimi için de ciddi bir işçilik ücreti alınıyor. Hemşehrilerimizi bu yükten de kurtarmış olacağız. Bu proje Türkiye'de bir ilk oldu. Umuyoruz Buca'dan başlayan bu çalışma tüm belediyelere de örnek olur" dedi.

Türkiye'ye örnek engelsiz kent Buca

Buca Belediyesi, tamir istasyonunun yanı sıra Türkiye'de ilk defa görme engelliler için Braille alfabesiyle hazırlanan Nutuk projesi, kentin stratejik noktalarında konumlandırılmış 11 adet engelli şarj istasyonu, engelli yolları, İzmir'in en fazla engelli servis aracına sahip filosu, engellileri yaşama yeniden bağlayan meslek edindirme ve hobi kursları, zihinsel engelliler için gerçekleştirdiği istihdam kadrosu ve engelleri yaşamın merkezine koyan faaliyetleriyle Türkiye'ye örnek oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA