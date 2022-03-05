İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı - Haberler

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İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Fırat Akay - Güncel
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İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, İstanbul'dan otomobille uyuşturucu getirdiği belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, İstanbul'dan otomobille uyuşturucu getirdiği belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerinin takibiyle yakalandı. Araçta yapılan aramada 750 gram skunk ele geçirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, dün İstanbul'dan otomobille yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini alan ekipler, kent girişinde uygulama yaptı. Şüphe üzerine otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin takibiyle durduruldu. Araçtaki M.H.Ö., C.K. ve F.C. gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 750 gram skunk ele geçirildi. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Uyuşturucu, İstanbul, Bodrum, Polis, Güncel, Haberler

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