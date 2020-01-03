İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı
İstanbul'dan, Muğla'nın Bodrum ilçesine uyuşturucu getirdiği iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.
İstanbul'dan, Muğla'nın Bodrum ilçesine uyuşturucu getirdiği iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.İ.Y'nin, İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Torba polis uygulama noktasında durdurulan araçta, narkotik köpeği "Molly"nin de desteğiyle yapılan aramada, 40 gram kokain ele geçirildi.
H.İ.Y. gözaltına alındı.