İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı - Haber

İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı

İstanbul'dan, Muğla'nın Bodrum ilçesine uyuşturucu getirdiği iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

03.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:38
İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı

'dan, 'nın ilçesine uyuşturucu getirdiği iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.İ.Y'nin, İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Torba polis uygulama noktasında durdurulan araçta, narkotik köpeği "Molly"nin de desteğiyle yapılan aramada, 40 gram kokain ele geçirildi.

H.İ.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler