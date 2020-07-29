İstanbul'dan bayram trafiği devam ediyor
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İstanbul'dan bayram trafiği devam ediyor

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin megakent İstanbul'dan çıkışı devam ediyor.

İstanbul'dan bayram trafiği devam ediyor
29.07.2020 23:44 | Son Güncelleme: 30.07.2020 05:22

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin megakent İstanbul'dan çıkışı devam ediyor.

4 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasına saatler kala İstanbul'dan çıkışlar hız kazandı. Gün boyunca devam eden yoğun trafik gece saatlerinde de devam etti. Çamlıca gişelerde gece yarısından itibaren ücretsiz geçişler başlayıp bayram boyunca devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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