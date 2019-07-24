İstanbul'dan, Balıkesir'e uyuşturucu getirenler yakalandı

İstanbul'dan özel araçla, Balıkesir'e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul'dan Balıkesir'e uyuşturucu getiren S.K. ve A.O.A.'ın olduğu araçta yapılan aramada 1 kilo 944 gram skunk esrar ele geçirildi.

Narkotik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.K. ve A.O.A. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA