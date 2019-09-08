İstanbul'dan ayrılan Rus Ortodoks Kiliseleri Moskova Patrikhanesi ile birleşme kararı aldı

08.09.2019 19:00

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te olan Batı Avrupa'daki Rus Ortodoks Kiliselerinin Başpiskoposluğu, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi ile yaşanan gerginlik sonrası yapılan oylamada Moskova Patrikliği ile birleşme kararı aldı.



Batı Avrupa Rus Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu, cumartesi günü düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında yapılan oylamada, Moskova Patrikliği ile birleşme projesini yüzde 58 oy çoğunluğu ile kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle