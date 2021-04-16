İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getiren zanlılar yakalandı

İstanbul'dan Ankara'ya hareket eden ve Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonla durdurulan araçta 7 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'dan Ankara'ya hareket eden ve Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonla durdurulan araçta 7 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya kara yoluyla uyuşturucu getirileceğinin istihbaratına ulaştı.

Bunun üzerine Kahramankazan'da çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu taşıdığını belirledikleri aracı durdurdu.

Aramalarda, 7 kilo 500 gram ağırlığında 19 bin ecstasy hap ele geçirildi.

Araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ