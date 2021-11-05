İstanbul'dan Anıtkabir'e giden bisikletliler Bursa'da Atatürk Evi'ni ziyaret etti

İSTANBUL (DHA) - '10 KASIM'da 10 bisikletli Anıtkabir'e' sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul'dan yola çıkan Bisiklet İnsiyatifi Grubu üyeleri, yolculuğun ilk gününde Bursa'da mola verdi. Grup üyeleri, Atatürk Evi'ni ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tuzla Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şubesi ve HYDRA Grubu iş birliğiyle, '10 Kasım'da 10 bisikletli Anıtkabir'e' adı altında sosyal sorumluluk projesi düzenledi. Proje kapsamında İstanbul Tuzla'dan yola çıkan 10 bisikletli Bursa, Eskişehir üzerinden Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret edecek. Dün akşam saatlerinde Bursa'ya gelen ekip, ilk olarak Atatürk Evi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Grup bugün yola çıkarak Eskişehir'e, ardından da Ankara Anıtkabir'e varacak.