İstanbul'dan 4 gün önce çalınan araçla Kocaeli'de yakalandı
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İstanbul'dan 4 gün önce çalınan araçla Kocaeli'de yakalandı

Anadolu Otoyolunda çalıntı araçla yakalanan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'dan 4 gün önce çalınan araçla Kocaeli'de yakalandı
28.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 28.08.2020 20:27

Anadolu Otoyolunda çalıntı araçla yakalanan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Yapılan incelemede, aracın plakasının ikiz plaka olduğu ve 4 gün önce İstanbul'dan çalındığı belirlendi.

Bunun üzerine gözaltına alınan sürücü C.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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