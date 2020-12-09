- İstanbul'dan 3 bin 526 adet uyuşturucu hap getirirken yakalandılar
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- İstanbul'dan 3 bin 526 adet uyuşturucu hap getirirken yakalandılar

09.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:33

- İstanbul'dan 3 bin 526 adet uyuşturucu hap getirirken yakalandılar İstanbul'dan aldıkları 3 bin 526 adet ecstasy uyuşturucu hapı araçla Samsun'a getiren 3 kişi, polisin takibi sonucu Samsun girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

- İstanbul'dan 3 bin 526 adet uyuşturucu hap getirirken yakalandılar

SAMSUN - İstanbul'dan aldıkları 3 bin 526 adet ecstasy uyuşturucu hapı araçla Samsun'a getiren 3 kişi, polisin takibi sonucu Samsun girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları E.Ç., C.A. ve E.A.A. isimli şahısları yaptıkları takip sonucu İstanbul dönüşünde Samsun girişinde yakaladı. Araçta yapılan aramada çanta içinde 3 bin 526 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

- İstanbul'dan 3 bin 526 adet uyuşturucu hap getirirken yakalandılar
- İstanbul'dan 3 bin 526 adet uyuşturucu hap getirirken yakalandılar
- İstanbul'dan 3 bin 526 adet uyuşturucu hap getirirken yakalandılar
- İstanbul'dan 3 bin 526 adet uyuşturucu hap getirirken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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