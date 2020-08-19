HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İstanbul'dan 188 milyar tl vergi toplandı

Türkiye'deki toplam vergi gelirlerinin yüzde 46'sının toplandığı İstanbul'da, vergi gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 28,5 arttı.

İstanbul'dan 188 milyar tl vergi toplandı
19.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:54

Özel tüketim vergisinin, genel bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 27,3, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 28,7 oldu. Motorlu taşıtlar vergi geliri tahsilatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 642 artış gerçekleşti. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsilatı Temmuz ayında 2 milyar TL'yi geçti. 2020 Nisan ayı itibariyle tahsil edilmeye başlanan dijital hizmet vergisinin tahsilatı, dört ayda 415 milyon TL'yi aştı. Toplam Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yüzde 37,8'inin yer aldığı İstanbul'da, Temmuz ayında en yüksek artış yüzde 7,2 ile kurumlar vergisi faal mükellef sayısında gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'a ilişkin mali istatistiklerin değerlendirildiği Ağustos 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni'ni yayınladı. Temmuz ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

Vergi tahsilatı 188 milyar TL

İstanbul'da Temmuz sonu itibariyle toplam 188 milyar TL vergi tahsil edildi.Aynı dönemde Merkezi Yönetim Bütçesindeki toplam vergi tahsilatı 412 milyar TL olurken, tahsilatın yüzde 46'sını İstanbul oluşturdu.

Vergi hasılatı yüzde 28,5 arttı

2020'de İstanbul'da tahsil edilen vergi hasılatı 2019 yılı aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, Mayıs ayında yüzde 3,4, Haziran ayında yüzde 12,5,Temmuz ayında ise yüzde 28,5 arttı. Temmuz ayında aylık yüzde 38,3 artış kaydedildi.

Özel tüketim vergisinin payı yüzde 28,7

Temmuz ayında, özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı, aylık yüzde 27,3 azalırken, vergi gelirleri içindeki payı yüzde 28,7 oldu.

Türkiye'de ise Temmuz ayında özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 26 iken, vergi gelirleri içindeki payı yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Vergi gelirlerinin yüzde 32,8'i petrol ve doğalgaz ürünlerinden

İstanbul'da özel tüketim vergi gelirleri içinde yıllık en yüksek artış, yüzde 642 ile motorlu taşıtlarda yaşandı. Tütün mamullerinde yüzde 361, dayanıklı tüketim ve diğer mallarda yüzde 241, petrol ve doğalgaz ürünlerinde yüzde 14, alkollü içkilerde yüzde 8 vergi geliri artışı; kolalı gazozlarda yüzde 6 azalış gerçekleşti.

BSMV tahsilatı 2 milyar TL'yi aştı

Temmuz ayında, gümrük vergi gelirleri yıllık yüzde 35,8 artarken, aylık yüzde 29,5 azalarak 1 milyar TL oldu. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) bir önceki yıl ile aynı seviyelerde gerçekleşirken, Haziran ayına göre yüzde 40,9 arttı. 2020 Nisan itibariyle tahsil edilmeye başlanan dijital hizmet vergisinin tahsilatı dört ayda 415 milyon TL'yi aştı. Dijital hizmet vergisinden yapılan tahsilat Haziran ayına göre yüzde 37,7 azaldı.

Gelir vergisi faal mükellef sayısı 523 bini geçti

Temmuz 2020 itibariyle, İstanbul'da, 523 bin 362 gelir, 877 bin 529 gelir stopaj, 745 bin 988 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ), 46 bin 481 basit usulde vergilendirilen gelir, 334 bin 190 kurumlar ve 838 bin 693 Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.

En yüksek artış kurumlar vergisi faal mükellef sayısında

Temmuz ayı itibariyle İstanbul'da mükellef sayısında yıllık en yüksek artış, yüzde 7,2 ile kurumlar vergisinde görüldü. Kurumlar vergisi mükelleflerini yüzde 6,5 ile gelir stopaj vergisi mükellefleri ve yüzde 5,5 ile Katma Değer Vergisi(KDV) mükellefleri izledi.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin yüzde 37,8'i İstanbul'da

Temmuz ayı verilerine göre, ülkemizdeki kurumlar vergisi mükelleflerinin yüzde 37,8'i; GMSİ mükelleflerinin yüzde 35,7'si; KDV faal mükelleflerinin ise yüzde 29,4'ü İstanbul'da bulunuyor.

Ağustos 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine dayanılarak hazırlandı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı Ekonomi
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri...
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Magazin
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada 3. Sayfa
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Politika
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor Ekonomi
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Dışişleri Bakanlığı: Mali'deki darbeyi 'derin endişe ve üzüntüyle' karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Mali'deki darbeyi "derin endişe ve üzüntüyle" karşılıyoruz
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Angela Merkel Muharrem İnce Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Hümeyra Nihat Doğan Yeşim Salkım
Spor Ali Koç Fuat Çapa Erol Bulut Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Çocuk Karar Bursa
Şu an buradasınız: İstanbul'dan 188 milyar tl vergi toplandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 10:54:46. #1.14#
title