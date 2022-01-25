Kar nedeniyle yolda kalan araçların kaldırılmasına devam ediliyor

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da dün akşam görülen yoğun kar yağışının kentteki etkileri sürüyor.

Büyükçekmece Hadımköy Yolu Caddesi'nde kar nedeniyle yolda kalan tır, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araç kurtarıldıktan sonra yoluna devam ederken, olay nedeniyle Beylikdüzü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bu arada, Esenyurt Kıraç'ta yolda kalan ve henüz kaldırılmayan bir İETT otobüsünün camlarının kırıldığı görüldü.

Fatih'te de yokuştan kayan bir araç, park halindeki iki otomobile çarparak zarar verdi.