İstanbul'daki yasa dışı silah ticareti operasyonu kamerada

İSTANBUL'da son bir ayda 7 ilçede gerçekleştirilen yasa dışı silah imalatı ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında Suriye'den getirilen kalaşnikofların da olduğu çok sayıda silah ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da son bir ayda 7 ilçede gerçekleştirilen yasa dışı silah imalatı ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında Suriye'den getirilen kalaşnikofların da olduğu çok sayıda silah ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı. Polisin şüphelendiği görevli hizmet aracı kartı silah atölyesini ortaya çıkdığı belirtildi. Operasyonlar polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yasadışı silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik son bir ayda 6 farklı operasyon düzenledi. 7 farklı ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 3 adet kalaşnikof, bu silahlara ait 750 adet fişek, 30 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet kurusıkı tabanca, 354 adet fişek, uzun namlulu bir silaha ait fişek ile silah yapımında kullanılan makineler ve çok sayıda silah yapımında kullanılan tabanca parçaları ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar ve makineler Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nün yerleşkesinde sergilendi.

POLİS HİZMET ARACI KARTINDAN ŞÜPHELENDİ, SİLAH ATÖLYESİ ORTAYA ÇIKTI

Bayrampaşa'da kısıtlama günü polis ekipleri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevli hizmet aracı kartı taşıyan bir otomobilden şüphelendi. Otomobili takibe alan polis ekipleri F.E.'ye ait yasa dışı silah atölyesine ulaştı. Polis ekipleri atölyeye operasyon düzenlerken, yapılan operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 150 adet ucu açılmış namlu, 19 adet şarjör, CNS torna makineleri, silah yapımında kullanılan malzeme ve parçalar ile 1 adet sahte İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına düzenlenmiş görevli hizmet araç kartı ele geçirildi. Bir kişi de gözaltına alındı.

KALAŞNİKOF'LAR SURİYE'DEN Küçükçekmece'de 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen 3 kalaşnikof marka uzun namlulu tüfeğin Suriye'den getirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI Son bir ayda polis ekiplerince 7 ilçede gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda toplam 16 kişi gözaltına alındı. 2 silah atölyesi ele geçirildi. sorgulanmak üzere emniyete götürülen 16 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, 8 kişi ise "Silah İmalatı ve Ticareti" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonlar ve adreslerde yapılan aramalar polis kamerasına yansırken, bir evde yapılan aramalarda fırından silah çıkması dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı