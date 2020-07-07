İstanbul'daki yasa dışı bahis operasyonunda 36 şüpheli yakalandı İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elden 39 şüphelinin yakalanmasına yönelik kentte 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen U.J'nin de bulunduğu 36 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin 3 şüpheliyi yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 3 milyon lira menfaat sağlayarak para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 tabanca, 112 fişek, 35 cep telefonu, 75 simkart, 11 bilgisayar, 18 banka kartı, bol miktarda dijital materyal, hassas terazi, yaklaşık 20 gram metamfetamin, para sayma makinası ve 320 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA