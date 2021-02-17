Son dakika haberi! Yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! Yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

17.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:30

Son dakika haber... İstanbul'da yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kent genelinde sanal ortamda yasa dışı bahis oynatarak, haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, dün farklı ilçelerde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 20 şüpheliden 19'u yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 65 mermi, 1 kelepçe, 2 hafıza kartı, 2 banka kartı, 4 bilgisayar, 28 cep telefonu ve 27 SIM kart ile 12 bin 705 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Son dakika haberi! Yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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