İstanbul'daki Yangının Şüphelisi Hatay'da Gözaltına Alındı

ISTANBUL'un Beyoğlu ilçesinde 4 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili aranan şüpheli Hatay'da gözaltına alındı.

Beyoğlu'ndaki bir binada 4 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili aranan şüpheli Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, daha sonra İstanbula sevk edileceği öğrenildi.

- Hatay

Kaynak: DHA