İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı Ataşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Ataşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu sattığı ve evinde uyuşturucu sakladığı tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik 4 farklı adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 831,5 gram eroin, 5 saksı içerisinde 15 kök marihuana, 3 bin 285 TL, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan poşet ve alüminyum folyo bulundu, Münür A, Selim S, Servet M, Şevket

K, Aydoğan A, Salih Y. ve İhsan K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket K. Salih Y, Aydoğan A, Münür A, Selim S. ve Servet M. tutuklandı, İhsan K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA