İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen maddeler sergilendi - Haberler
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen maddeler sergilendi

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen maddeler sergilendi
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen maddeler, Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen maddeler, Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Aralık'ta Eyüpsultan'da 3 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 900 bin ecstacy hap, Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi.

Öte yandan, kent genelinde yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 60 bin 706 kişiden 5 bin 856'sının tutuklandığı, aramalarda ise 5 ton 814 kilogram uyuşturucu ile 5 milyon 300 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi.

EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 900 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 900 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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