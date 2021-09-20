İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-19 Eylül tarihlerinde Bağcılar ve Bayrampaşa'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 483 gram eroin maddesi, 300 gram metamfetamin, 70 gram esrar, 23 gram Afgan sakızı, 19 gram kokain, 2 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 130 lira ve 101 dolar para ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 7 şüpheliden 2'si hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, kalan 2 şüphelininse tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Son Dakika | Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

 Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

 Cumartesi gecesi İstanbul'da neler oldu? Çatıları uçuran fırtınayı uzmanlar böyle anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi

Cumartesi gecesi İstanbul'da neler oldu? Çatıları uçuran fırtınayı uzmanlar böyle anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Meral Akşener
Magazin Güzel Sözler
Spor Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Murat Kurum Gazeteler Ertuğrul Gazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:17:19. #1.11#