İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 56 tutuklama
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 56 tutuklama

İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 59 şüpheliden 56'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.07.2020 19:02 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:30

İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 59 şüpheliden 56'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye adlandırılan sokak satıcılarını yakın takibe almış, yaklaşık 3 ay süren çalışmaların sonucunda tespit edilen adreslere 29 Haziran tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Kamuoyunda 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Üsküdar ve Ümraniye merkezli olmak üzere 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda yakalanan 59 şüphelinin emniyetteki sorguları dün sona erdi. Emniyetten adli makamlara sevk edilen 59 kişiden 56'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.

(İHA)

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 56 tutuklama

Kaynak: İHA

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