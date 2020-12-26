İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli tutuklandı

26.12.2020 00:39 | Son Güncelleme: 26.12.2020 00:42
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

İstanbul'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

Balat Mahallesi'nde baskın yapılan bir adreste 30 metre derinliğinde bir tünelin de bulunduğu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46'sı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 8 şüpheli ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 22 Aralık'ta Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da özel harekat polislerinin desteği ve 500 polisin katılımıyla 51 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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