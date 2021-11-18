Uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı tutuklandı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir ve Çekmeköy'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 Kasım'da iki ilçede 28 adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 32 zanlı, dün adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 24'ünün tutuklanmalarına karar verilirken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.