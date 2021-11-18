Uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı tutuklandı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

Ataşehir ve Çekmeköy'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir ve Çekmeköy'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 Kasım'da iki ilçede 28 adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 32 zanlı, dün adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 24'ünün tutuklanmalarına karar verilirken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı tutuklandı

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title